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Белгородский губернатор предложил ввести налог на прибыль для агрохолдингов

Полученные средства, по мнению Савченко, можно будет направить на развитие сельских территорий

, 21 мая 2019, 16:20 — REGNUM  Губернатор Белгородской области Евгений Савченко выступил с предложением наделить регионы возможностью облагать агрохолдинги налогом на прибыль. Об этом он заявил на Форуме сельских депутатов «Единой России» 21 мая в Воронеже, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В Белгородской области прибыль агрохолдингов в год составляет 30 млрд рублей. Дайте возможность регионам устанавливать хотя бы до 10% налог на прибыль, тогда появятся и деньги на развитие сельских территорий», — сказал Савченко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 21 мая в Воронеже проходит Форум сельских депутатов партии «Единая Россия», посвящённый вопросам социального развития села и проекту государственной программы «Развитие сельских территорий». Участие в мероприятии принимают представители Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской и Белгородской областей. Для участия в пленарном заседании Форума в Воронеж прибыл премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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Государственная программа «Развитие сельских территорий»
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