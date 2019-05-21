Белгородский губернатор предложил ввести налог на прибыль для агрохолдингов

, , 16:20 — REGNUM Губернатор Белгородской области Евгений Савченко выступил с предложением наделить регионы возможностью облагать агрохолдинги налогом на прибыль. Об этом он заявил на Форуме сельских депутатов «Единой России» 21 мая в Воронеже, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В Белгородской области прибыль агрохолдингов в год составляет 30 млрд рублей. Дайте возможность регионам устанавливать хотя бы до 10% налог на прибыль, тогда появятся и деньги на развитие сельских территорий», — сказал Савченко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 21 мая в Воронеже проходит Форум сельских депутатов партии «Единая Россия», посвящённый вопросам социального развития села и проекту государственной программы «Развитие сельских территорий». Участие в мероприятии принимают представители Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской и Белгородской областей. Для участия в пленарном заседании Форума в Воронеж прибыл премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.