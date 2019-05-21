Законопроект о включении медицинского спирта в ЕГАИС внесен в Госдуму

Москва, , 16:16 — REGNUM Законопроект о контроле оборота медицинского спирта и продажи спиртсодержащих лекарств внесли в Госдуму члены Совфеда, среди которых Николай Журавлев и Сергей Рябухин, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Устанавливается обязанность лиц, осуществляющих оптовую торговлю, перевозку или хранение фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), осуществлять передачу в единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) информации о продукции.

«Внедрение ЕГАИС на всей цепочке движения этилового спирта… позволит пресечь незаконные поставки этилового спирта, фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) и спиртосодержащих лекарственных средств», — указали авторы.

Также законопроектом предусматривается установление ряд запретов на производство спиртсодержащих лекарственных препаратов, например, обособленным подразделением организации, использующим основное технологическое оборудование для производства этилового спирта.

Также вводится запрет на реализацию фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) организациям, занимающимся разведением, выращиванием, содержанием животных.

Кроме того, для организаций оптовой торговли лекарственными средствами предусматривается установление обязанности по хранению закупленной фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), ее реализации или передачи в установленном законодательством Российской Федерации порядке в таре объемом не более 1 литра.