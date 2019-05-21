Рост на уровне погрешности: в 2019 году экономику РФ ждет рецессия?

Москва, , 16:08 — REGNUM Проблема российской экономики состоит в её сильной зависимости от ситуации на мировом рынке, потрясения которого не замедлят отразиться и на внутриэкономической ситуации РФ, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 21 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития России Максима Орешкина, который сообщил, что его ведомство сохраняет свой прогноз по темпам роста ВВП РФ на уровне 1,3%.

«Большинство экспертов, с мнением которых я мог ознакомиться, считают, что рост будет меньше, но рецессии никто не ожидает, и, вероятно, её не будет, — сказал Колганов. — Но это если говорить только о внутренних факторах развития экономики РФ. Однако проблема заключается в том, что мы очень сильно зависим от международной конъюнктуры, и если на мировом рынке вдруг случатся какие-то потрясения, это немедленно на нас скажется. Поэтому строить прогноз исходя только из внутренних тенденций российской экономики было бы не совсем осторожно».

При этом экономист уточнил, что, хотя рецессии, скорее всего, не будет, показатель роста в 1,3% чрезвычайно низок.

«Это очень слабый рост. Как говорится, в пределах статистической погрешности. Таких темпов роста недостаточно для нормального развития, — подчеркнул Колганов. — Кроме того, я не очень уверен, что бюджетный фактор будет играть позитивную роль. Дело в том, что с расходованием бюджета происходит не совсем понятная вещь. Насколько я информирован, на май этого года неизрасходованные бюджетные остатки составляют более одного триллиона рублей. То есть деньги есть, но они не расходуются на какие бы то ни было цели. И более того, правительство планирует закачать в резервы ещё три триллиона. Экономике от этого точно хорошо не будет».

При разумном использовании эти средства, как полагает Колганов, могли бы обеспечить России рост больше чем на 1,3%.

«Можно было бы дать преференции для высокотехнологичных отраслей и хотя бы создать условия для более глубокой переработки сырья. Как минимум. Это было бы более выгодно для экономики», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщалось ранее, Орешкин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что не ждёт рецессии российской экономики.

«Налогово-бюджетный фактор, который сыграл важную негативную роль в I квартале, в основную часть года он уже будет в другую сторону действовать», — цитирует его ТАСС.