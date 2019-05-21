Нефть консолидируется ниже уровня $72

Москва, , 15:54 — REGNUM На этой неделе нефть получила поддержку в виде итогов встречи технической группы ОПЕК+, которая прошла на выходных, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

«По итогу встречи оказалось, что позиция по сделке об ограничении добычи в рамках картеля единая, а именно ее необходимо продлить до конца 2019 года. Также ОПЕК+ выполнил все поставленные задачи по ограничению в прошлом периоде», — отметил эксперт.

Тем не менее оптимизм на рынках не усилился, нефть Brent консолидируется ниже уровня $72 за баррель. Опасения инвесторов связаны с затянувшейся китайско-американской торговой войной, которая может привести к глобальному экономическому спаду.

«В рамках основного сценария нефть Brent имеет потенциал роста в район годового максимума $75,60 за баррель. Это связано с тем, что нефть по-прежнему остается в бычьем тренде, а также не исключена дополнительная поддержка в виде стартующего в США автомобильного сезона», — полагает Исмаилов.

Читайте также: Нефть не готова «переступить» уровень $73