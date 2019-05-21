Алчность и безалаберность: что угрожает «жемчужине Киргизии» Иссык-Кулю?

Евгения Ким, , 17:02 — REGNUM

«Люди, отвечающие за обеспечение экологического режима, начинают шевелиться только под воздействием общественности. Когда в соцсетях и СМИ появляются фотографии машин, заехавших на пляж, или скота, гадящего прямо в озеро — они начинают искать виновных. Но чаще всего на эти нарушения просто закрывают глаза», — эксперт по биоразнообразию Фонда дикой природы, член ассоциации «Иссык-кульские прудовики» Азат Аламанов рассказал ИА REGNUM об экологической ситуации на крупнейшем озере Киргизии Иссык-Куле.

: Каковы основные причины загрязнения воды в озере Иссык-Куль?

— Почти все причины антропогенные. В первую очередь происходит загрязнение озера синтетическими отходами — рыболовными сетями, пластиковыми пакетами и прочими не утилизированными бытовыми отходами.

Одной из причин является разгул браконьерства. Рыбу отлавливают самыми дешевыми китайскими рыболовными сетями, которые окупаются после отлова 10−15 килограмм. И если сети потерялись или испортились — их просто оставляют в озере. Рыба попадает в них и гибнет.

Еще один фактор — отсутствие контроля деятельности аттракционов в зонах отдыха. Туристам и отдыхающим предлагают покататься на скутерах, катерах и прочих видах водного транспорта. Его заправляют топливом прямо на воде. Одно неверное движение — и ГСМ выливается в озеро. Такой вид транспорта опасен сам по себе. Выхлопы от него идут напрямую в воду, отходы, которые образуются при сжигании топлива, тоже выливаются прямо в воду.

На популярных пляжах Иссык-Куля вечером, когда отдыхающие уходят, на поверхности воды видна радужная пленка от отходов и бензина.

Это связано с развитием туризма, который последние несколько лет показывает неплохую динамику. С увеличением спроса расширяется инфраструктура, растет количество услуг и развлечений для отдыхающих. Но при этом используется старая и самая дешевая техника. Моторы для скутеров, на которых катаются туристы, старые — дышат на ладан. За этим никто не следит. Предприниматели гонятся только за прибылью.

Третьей причиной загрязнения являются мусорные полигоны. Свалки, как правило, находятся в акватории озера, и ветра уносят весь легкий мусор в воду.

: Был скандал с пансионатами, которые не построили очистительные фильтры, и все нечистоты сливались прямо в озеро. Что происходит сейчас?

— Это тайна за семью печатями. У меня нет полномочий это проверить, но я подозреваю, что ситуация не изменилась. Потому как люди, обладающие средствами и связями, могут купить любое решение.

Когда вышеупомянутый скандал просочился в прессу и СМИ стали выяснять, кто и на каких основаниях дал разрешение на строительство пансионатов, — структуры, отвечающие за соблюдение экологических норм, тут же заявили, что «это пустая труба» и по ней ничего в озеро не сбрасывают.

Вообще, люди, отвечающие за обеспечение экологического режима, начинают шевелиться только под воздействием общественности. Когда в социальных сетях и прессе появляются фотографии машин, заехавших на пляж или скота, гадящего прямо в озеро — они начинают искать виновных. Но чаще всего на эти нарушения просто закрывают глаза.

Работа по защите экологии ведется бессистемно и неэффективно.

: В Балыкчи на месте старой нефтебазы есть подземное нефтяное пятно. По некоторым данным, оно находится в ста метрах от воды и движется. Это опасно?

— Нефтебаза продолжает работать. Такие прибыльные объекты никто замораживать не будет, пусть это и трижды вредит экологии. Никаких мер в этом направлении тоже не предпринимается.

Напомню, что вся территория области, вся административная граница является биосферной территорией. Это значит, что есть законы, которые регулируют деятельность на таких территориях. Но они не работают.

По одному из законов на территории запрещена интродукция любых чужеродных видов растений и животных.

На Иссык-Куле ситуация такова, что, помимо физического загрязнения, о котором я говорил выше, происходит биологическое загрязнение биосферной территории.

: Что это значит?

— Это значит, что запрещено высаживать виды растений, которые изначально не произрастали на территории Иссык-Кульской области. Но их завозят.

Например, на закате Советского союза вместе с семенами картофеля на Иссык-Куль завезли колорадского жука. С саженцами европейских плодовых деревьев завезли новые вирусы, от которых гибнут деревья. Раньше область славилась своими грушами. Сейчас деревья вырубают, так как они умирают.

Фитосанитарная инспекция этот процесс не контролирует. А без этого контроля проблема усугубляется. Фермеры теряют урожай, завозят новые виды растений, которые могут или не прижиться в этой экосистеме, или нанести ей непоправимый вред. Это риск, который просчитать невозможно, и поэтому он еще опаснее.

: Вы перечислили проблемы, а какие есть «темы — страшилки», которые связаны с экологией, но не влияют на нее?

— Из недавних страшилок — «разработка урановых месторождений постепенно убьет озеро».

На самом деле — добыча урана не повлияла бы на экосистему. Учитывая то, что само озеро высокогорное, близко к солнцу, у него и без того есть определенный уровень радиации. Но она в пределах нормы, не мешает жить, заниматься хозяйством, растить детей.

И добыча урана, при описанном уровне технологий и удаленности от озера, никак не сказалась бы на уровне радиации.

Вторая страшилка — отравление воды химикатами с производств. Эти слухи регулярно связывают с рудником «Кумтор», а теперь и с добычей урана.

Настоящая причина возникновения этих страшилок — борьба за туристические потоки и трудности в отношениях с инвесторами. А экологический вопрос раскручивается в качестве так называемой «доказательной базы». Однако, если изучить вопрос или обратиться к специалистам, то можно понять, что эти страшилки не выдерживают критики и не имеют под собой реальных оснований.

Еще одна страшилка, которая периодически поднимается в СМИ — это испытание торпед. Даже в советское время на Иссык-Куле боевых торпед не было. Основная задача базы — испытание блоков управления. Они изучают пустую болванку. Проверяют ее на маневренность, скорость и прочие свойства. Никакого заряда, отравляющих или взрывчатых веществ в ней нет. Торпеда пуста изнутри. Не думаю, что она вообще как-то влияет на экосистему.

Страшилка про «торпеды на Иссык-Куле» — это политический вопрос, связанный с межгосударственными отношениями. Эта тема тоже не относится к экологии.

: Насколько эффективны нынешние меры по защите Иссык-Куля?

— Главный плюс акций по сбору мусора, форумов, встреч с представителями власти в том, что на проблему экологии Иссык-Куля стали обращать внимание. Молодые люди, которые участвуют в подобных мероприятиях и интересуются этим вопросом, приезжают на пляж и уже не мусорят. То есть воспитательный и образовательный эффект налицо. И хочется верить, что они не будут выбрасывать мусор и не дадут это сделать другим потому, что помнят, как они убирали берег.

Что касается субботников, то это, конечно, хорошо. Но чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Например, уже сейчас мне кажется, что очистить дно озера нереально. Для массовой очистки никто деньги не выделит. А разовые попытки дают точечный эффект, к сожалению.

В 2010 году привлекали водолазов, они вычистили площадь примерно в 150 квадратных метров. Вывезли целый грузовик с бетоном, пластмассой, пакетами, бутылками и прочими отходами.

Это была наглядная демонстрация того, как мы сами губим наше озеро. И хочется верить, что люди, видевшие всё это, надолго запомнят эту ужасную картину.

: Ваши прогнозы по развитию ситуации?

— На этот вопрос ответить трудно. Но я уповаю на то, что туристический сезон на Иссык-Куле достаточно короткий. За полтора-два месяца отдыхающие не успевают загрязнить озеро и берег настолько, чтобы это нельзя было исправить.

Однако, если проблемы будут увеличиваться по масштабу и количеству, то мы скоро приблизимся к точке невозврата. Озеро будет неспособно на восстановление. Но пока решение проблем возможно.

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