РФ обошла Китай и США по соотношению объёма резервов и ВВП

Москва, , 16:15 — REGNUM По соотношению объёмов международных резервов к внутреннему валовому продукту страны Россия заняла 13-е место, показав лучший результат среди крупнейших экономик мира. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте Центрального банка России.

Список формировался на основании соотношения международных резервов на 1 января 2019 года к объёму ВВП страны на 2018 год. Всего в перечне фигурирует 70 стран.

Первое место занял Гонконг с ВВП в 363 млрд долларов США и международными резервами в 424,7 млрд долларов. Второе место заняла Швейцария. В этой стране показатель ВВП равен 703,8 млрд долларов, в то время как международные резервы выше него на 11,8% и составляют 786,9 млрд долларов. Только у этих двух стран уровень международных резервов превышает объём ВВП. Замыкает тройку лидеров Тайвань (Китай) с 589,4 млрд долларов ВВП и 479,2 млрд долларами резервов.

Россия в этом списке заняла 13-е место, продемонстрировав лучшие показатели среди стран с ВВП свыше 1 трлн долларов. При этом за год Россия поднялась в рейтинге на 3 строчки.

Так, при внутреннем валовом продукте в 1671,6 млрд долларов объём международных резервов РФ составлял на 1 января 2019 года 468,5 млрд долларов или 28% от объема ВВП. Для сравнения, США заняли в рейтинге 67-е место из 70. Объём их международных резервов оценён всего в 2,2% от ВВП. Намного стабильнее выглядит Китай, занявший 22-е место с соотношением международных резервов к ВВП в 23,6%.

Отметим, что соотношение объёма международных резервов к ВВП страны служит одним из показателей внешней экономической устойчивости государства.

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