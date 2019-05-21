Счетный комитет Казахстана выявил завышения стоимости сметной документации

Нур-Султан, , 15:39 — REGNUM Стоимость проектно-сметной документации в Казахстане, выполненной за счет бюджетных средств, завышается от 15 до 30%. Об этом 21 мая заявила председатель счетного комитета республики Наталья Годунова в Сенате Казахстана, сообщает 21 мая агентство «КазТАГ».

По её словам, за счет повышения требований к проектным экспертным организациям можно добиться большой экономии бюджетных средств. Годунова считает, что необходимо актуализировать нормативы на проектные работы, а также регламентировать качественные характеристики к строительным материалам.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля премьер-министр Казахстана Аскар Мамин призвал прекратить практику составления дорогостоящей проектно-сметной документации на строительство общежитий в республике.

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