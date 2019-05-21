Вторник, 21 Мая 2019 года
15:47:23 МСК

Счетный комитет Казахстана выявил завышения стоимости сметной документации

Экономика

В счетном комитете считают, что за счет повышения требований к проектным экспертным организациям можно добиться большой экономии бюджетных средств

Нур-Султан, 21 мая 2019, 15:39 — REGNUM  Стоимость проектно-сметной документации в Казахстане, выполненной за счет бюджетных средств, завышается от 15 до 30%. Об этом 21 мая заявила председатель счетного комитета республики Наталья Годунова в Сенате Казахстана, сообщает 21 мая агентство «КазТАГ».

По её словам, за счет повышения требований к проектным экспертным организациям можно добиться большой экономии бюджетных средств. Годунова считает, что необходимо актуализировать нормативы на проектные работы, а также регламентировать качественные характеристики к строительным материалам.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля премьер-министр Казахстана Аскар Мамин призвал прекратить практику составления дорогостоящей проектно-сметной документации на строительство общежитий в республике.

Читайте также: Премьер-министр Казахстана поручил уменьшить стоимость смет на общежития

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить