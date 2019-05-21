Партия ядерного топлива для энергоблока №2 Белорусской АЭС прошла проверку

Новосибирск, , 15:20 — REGNUM Инспекционная проверка изготовленной партии ядерного топлива для начальной загрузки в реактор второго энергоблока строящейся Белорусской АЭС прошла на Новосибирском заводе химконцентратов (НЗХК), сообщает 21 мая пресс-служба компании «ТВЭЛ».

В процедуре выходного контроля готовой продукции приняли участие представители заказчика, уполномоченной организации АО «ВПО «ЗАЭС» (лицензированная компания по приемке ядерного топлива), Белорусской АЭС и Госатомнадзора Белоруссии. Посетившей предприятие инспекции была представлены необходимая документация, подтверждающая поэтапный контроль качества, изготовленные тепловыделяющие сборки, процесс упаковки и упаковочные контейнеры.

«Топливный дивизион Росатома строго в срок выполнил свои обязательства по изготовлению топлива для первого и второго энергоблоков Белорусской АЭС», — сообщил старший вице-президент по производству компании «ТВЭЛ» Михаил Зарубин.

Добавим, контракт между компанией «ТВЭЛ» и государственным предприятием «Белорусская АЭС» на поставку ядерного топлива на первый и второй энергоблоки электростанции был подписан в декабре 2017 года. В ноябре 2018 года на НЗХК завершился аналогичный выходной контроль начальной загрузки топлива для энергоблока №1 Белорусской АЭС.

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