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В Костроме суд не дал повысить тарифы на вывоз мусора

Экономика

Региональный оператор настаивал на увеличении тарифа на 14%

Кострома, 21 мая 2019, 15:16 — REGNUM  В Костроме суд отказал региональному оператору в иске о повышении тарифов на вывоз твердых коммунальных отдоходов, сообщает ОТРК «Русь». Представители компании ООО «ЭкоТехноМенеджмент» настаивали на увеличении единого тарифа с 582,14 до 662,08 рублей за кубометр.

Как пишет газета «Северная правда», история с судебными тяжбами началась в декабре 2018 года. Региональный оператор, чтобы компенсировать якобы недополученные доходы, обратился в суд с требованием увеличить стоимость своих услуг на 53,7 миллиона рублей. Он утверждал, что областной департамент госрегулирования цен необоснованно исключил из расходов оператора важные затраты и размер тарифа должен быть выше установленных на 14%.

Как сообщает K1NEWS, в затратах оператор указал, например, расходы на зарплаты сотрудникам — размер ежемесячного жалованья был определен в 200 тысяч рублей. Для сравнения, средний размер зарплаты в регионе составляет 26 тысяч рублей.

Cуд не поддержал оператора — в требованиях ООО «ЭкоТехноМенеджмент» отказали в полном объеме. Тарифы на ТКО в Костромской области в ближайшее время повышаться не будут.

«ЭкоТехноМенеджмент» оставил за собой право обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях, так что возможно, что еще точка в этом деле не поставлена», — уточнила директор Департамента госрегулирования цен и тарифов Ирина Солдатова.

Напомним, с 1 декабря в Костроме и ближайших районах действует тариф на вывоз мусора — 582 рубля за кубометр. В перерасчете на человека, это составляет 105 рублей для жителей многоквартирных домов и 138 рублей для частного сектора. Соответствующий тариф утвержден Департаментом цен и тарифов региона.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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