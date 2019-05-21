В Костроме суд не дал повысить тарифы на вывоз мусора

Кострома, , 15:16 — REGNUM В Костроме суд отказал региональному оператору в иске о повышении тарифов на вывоз твердых коммунальных отдоходов, сообщает ОТРК «Русь». Представители компании ООО «ЭкоТехноМенеджмент» настаивали на увеличении единого тарифа с 582,14 до 662,08 рублей за кубометр.

Как пишет газета «Северная правда», история с судебными тяжбами началась в декабре 2018 года. Региональный оператор, чтобы компенсировать якобы недополученные доходы, обратился в суд с требованием увеличить стоимость своих услуг на 53,7 миллиона рублей. Он утверждал, что областной департамент госрегулирования цен необоснованно исключил из расходов оператора важные затраты и размер тарифа должен быть выше установленных на 14%.

Как сообщает K1NEWS, в затратах оператор указал, например, расходы на зарплаты сотрудникам — размер ежемесячного жалованья был определен в 200 тысяч рублей. Для сравнения, средний размер зарплаты в регионе составляет 26 тысяч рублей.

Cуд не поддержал оператора — в требованиях ООО «ЭкоТехноМенеджмент» отказали в полном объеме. Тарифы на ТКО в Костромской области в ближайшее время повышаться не будут.

«ЭкоТехноМенеджмент» оставил за собой право обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях, так что возможно, что еще точка в этом деле не поставлена», — уточнила директор Департамента госрегулирования цен и тарифов Ирина Солдатова.

Напомним, с 1 декабря в Костроме и ближайших районах действует тариф на вывоз мусора — 582 рубля за кубометр. В перерасчете на человека, это составляет 105 рублей для жителей многоквартирных домов и 138 рублей для частного сектора. Соответствующий тариф утвержден Департаментом цен и тарифов региона.