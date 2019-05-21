В южнокорейском Пусане пройдет конференция Busan Ocean Conference

Пусан, Южная Корея, , 15:05 — REGNUM В южнокорейском городе Пусан пройдет конференция Busan Ocean Conference. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, конференция состоится 30 мая в пятизвездочном отеле The Westin Chosun Busan, расположенном в районе Хэундэ.

В конференции примут участие представители Морского института Южной Кореи, Морского института и техники, Института подготовки кадров портов (Korea Port Training Institute Busan), Пусанского института развития, Korea Ocean Business Corporation, Korea Development Corporation.

Известно, что на конференции будут подниматься вопросы финансирования, глобализации и рыболовства, морской автономии.