«Русал» получил лицензию на разработку Горячегорского месторождения

Москва, , 15:00 — REGNUM Лицензию на разработку Горячегорского месторождения нефелиновых руд — основного сырья для Ачинского глинозёмного комбината (АГК) — получил «Русал», сообщает 21 мая пресс-служба компании.

Горячегорское месторождение расположено в Шарыповском районе Красноярского края. Его запасы по состоянию на 2018 год составляют около 414,4 млн тонны. Таким образом, в «Русале» ожидают загрузки АГК на более чем 60 лет работы.

Перед отработкой месторождения, которая может начаться в 2028—2029 годах, предприятию предстоит провести постановку на баланс запасов, спроектировать и построить сопутствующую инфраструктуру, восстановить железнодорожное сообщение, выполнить строительство рудника и цеха обогащения на АГК.

Ачинский глинозёмный комбинат — крупнейшее предприятие России, осуществляющее переработку нефелиновой руды с получением глинозема. В настоящее время для производства используется собственное сырье Кия-Шалтырского нефелинового и Мазульского известнякового рудников, которое рассчитано еще на 10 лет работы.

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