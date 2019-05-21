В МВД назвали число стоящих в очереди на жилье сотрудников полиции

Москва, , 14:40 — REGNUM В России в очереди на получение ведомственного жилья стоят 80 тыс. сотрудников полиции, при действующих темпах строительства все они получат квартиры через 85 лет, заявил 21 мая заместитель министра внутренних дел РФ Аркадий Гостев, выступая на комитете Совета федерации по обороне и безопасности.

«Сейчас в очереди на квартиры стоят 80 тыс. сотрудников. При нынешних темпах все они получат жилье через 85 лет», — заявил Гостев.

В свою очередь глава комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев предложил создать в МВД систему военной льготной ипотеки, успешный опыт которой применяется в министерстве обороны, Росгвардии и ФСБ.

«Своими силами вы данную очередь не ликвидируете», — добавил Бондарев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России при поддержке государства возможность приобрести жилье по льготной ипотеке получили уже 100 тыс. военнослужащих Центрального военного округа.

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