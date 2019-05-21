«ЕР»: федеральное финансирование программы развития сёл нужно увеличить

Воронеж, , 14:37 — REGNUM Финансирование государственной программы комплексного развития сельских территорий должно осуществляться на 99% из федерального бюджета. Об этом заявили участники Форума сельских депутатов «Единой России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Учитывая важность государственной программы комплексного развития сельских территорий, нужно изучить возможность ее изменения — 99% финансировать из государственного бюджета, 1% — из регионального. Сегодня такая пропорция применяется при финансировании национальных проектов. Такой подход позволит всем регионам иметь равные возможности для участия в программе развития сельских территорий и даст дополнительный импульс развитию сельского хозяйства», — заявила депутат Земского собрания Бессоновского сельского поселения Белгородской области Яна Деева.

Сейчас из федерального бюджета предусмотрено 95% финансирования, остальная часть возложена на регионы. Деева считает, что это создаёт сложности для ряда субъектов РФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 21 мая в Воронеже проходит Форум сельских депутатов партии «Единая Россия», посвящённый вопросам социального развития села и проекту государственной программы «Развитие сельских территорий». Участие в мероприятии принимают представители Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской и Белгородской областей. В пленарном заседании планируется участие премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

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