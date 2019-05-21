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Всё намного сложнее: о предложении ФАС лишать свободы за картель

Экономика

Механизмы сбора доказательной базы требуют определённой «обкатки»

Всё намного сложнее: о предложении ФАС лишать свободы за картель
Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

Москва, 21 мая 2019, 14:36 — REGNUM  Стремление ФАС ужесточить наказание за картельные сговоры, вполне объяснимо, равно, как и опасения бизнесменов, что закон может применяться с противоправными целями, например, для отъема бизнеса или давления на владельцев бизнеса, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Сложнее другое. Само по себе доказательство наличия картельного сговора, а также определение круга лиц, принимавших в нём непосредственное участие, весьма затруднено. Еще сложней определить меру и степень участия каждого из предполагаемых участников картельных сговоров», — пояснил эксперт.

Механизмы сбора доказательной базы требуют определённой доработки и «обкатки» для получения достаточно полной правоприменительной практики.

«В противном случае не будут соблюдены гарантии, что не пострадают невиновные, или наказание не будет в должной мере отражать степень участия того или иного участника сговора и нанесенный им ущерб», — считает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает наказывать шестью годами лишения свободы топ-менеджеров компаний, уличенных в картельном сговоре.

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