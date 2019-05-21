Омский завод полипропилена повысит эффективность водоочистки

Омск, , 14:32 — REGNUM Более эффективные реагенты для обработки оборотной воды внедряет Омский завод полипропилена («Полиом»), сообщает 21 мая пресс-служба группы компаний «Титан».

Отмечается, что новая схема обработки воды с применением новых реагентов была предложена бельгийской компанией, выбранной через тендерные процедуры.

В настоящее время на водоблоке «Полиома» уже установлено необходимое дозировочное оборудование, и в июне начнется опытный пробег новой схемы обработки воды. На предприятии ожидают, что её применение увеличит ресурс работы теплообменных аппаратов, сократит потребление подпиточной воды, а также уменьшит количество стоков и улучшит их качество.

Завод «Полиом» — совместное предприятие ГК «Титан», «Газпром нефти» и СИБУРа. Предприятие выпускает 210 тыс. тонн полипропилена в год. Входит в тройку лидеров по объему выпуска и экспорту полипропилена. Первую партию готовой продукции завод выдал в 2011 году.