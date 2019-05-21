Возвращение России в ПАСЕ будет иметь «пропагандистский эффект»

Москва, , 14:27 — REGNUM В Киеве призвали не дать России вернуться в ПАСЕ. Это довольно просто — нужно только не заплатить ПАСЕ взносы в таком объёме, в котором они надеются получить их от России, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

И не надо, по его мнению, тогда мобилизовать украинских евродепутатов, тем более, что у них теперь с разгоном Верховной рады и новыми выборами и без того есть, чем заняться.

«Впрочем, украинская делегация зря переживает — возвращение России в ПАСЕ, конечно, будет иметь пропагандистский эффект, но и только.

Никаких серьёзных решений эта организация не принимает, а Россия всё равно будет там в меньшинстве», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Киев настроен «любой ценой» не допустить возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Читайте также: «Любой ценой»: Украина призвала не допустить возвращения России в ПАСЕ