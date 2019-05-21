Владелец ТЦ в Ярославле: не нравится арендная плата — уезжайте

Ярославль, , 14:26 — REGNUM Владелец торгового центра «Космос» в Ярославле не будет снижать арендную плату на лето, как того требуют предприниматели ТЦ в Дзержинском районе города. Об этом бизнесмен Евгений Мухин рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, арендаторы торговых точек 21 мая закрыли свои магазины в знак протеста против отказа сделать сезонное снижение стоимости аренды, как в прошлые годы. Евгений Мухин объясняет это ростом расходов на содержание торгового центра.

«Арендная плата и так снижалась в течение нескольких лет, была 2000 рублей за квадратный метр, стала 1200. А между тем коммунальные услуги дорожают: электричество, вода, отопление. Кроме того, с этого года налог на коммерческую недвижимость будет взиматься с кадастровой стоимости. Это немыслимо, налог берут и с торгового центра, и с земли, и с предпринимателей, которые там торгуют. Это все расходы, которые включены в арендную плату. Мы не будем снижать аренду на лето. Мало ли что было раньше», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Евгений Мухин.

Несогласным с ростом арендной Мухин советует поискать другие места торговли.

«Что значит просят снизить арендную плату? Я же не прошу их снизить цены на трусы. Не нравится — уезжайте. Не умеете заниматься бизнесом — не занимайтесь. Они привыкли работать по принципу «купи-продай», но это уже не работает. Покупательная способность населения упала, бизнес не приносит прибыли», — сказал Евгений Мухин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти региона установили налог на имущество торговых центров в размере 2%. Депутаты областной думы просили снизить налог до 0,5%, однако региональные власти согласились снизить его лишь до 1,8%.

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