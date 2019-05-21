ГД ужесточает наказание за самовольное подключение к электро‑ и теплосетям

Москва, , 14:26 — REGNUM Закон об усилении ответственности за самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Речь идет за самовольное подключение к сетям инфраструктуры и несанкционированное использование энергоресурсов. Сегодня за такое правонарушение гражданам грозит штраф от 10 тыс. рублей до 15 тыс. рублей. Должностные лица за такие правонарушения обязаны уплатить от 30 тыс. рублей до 80 тыс. рублей, а компаниям грозит штраф от 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей.

Закон устанавливает, что размер штрафов за первое подобное правонарушение останется прежним, однако за повторное наказание будет жестче. Так, за повторное самовольное подключение к электрическим или тепловым сетям гражданам придется уплатить от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, а компаниям — от 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей. Если же правонарушение совершит должностное лицо, то ему грозит штраф от 80 тыс. рублей до 200 тыс. рублей или дисквалификации на два или три года.