Экспорт информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи упал на 10,6%

Сеул, , 14:27 — REGNUM Экспорт информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) из Южной Кореи сократился на 10,6%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства образования, науки и техники.

Согласно опубликованным данным, экспорт компьютерных услуг в апреле 2019 года составил $15,22 млрд, что на 10,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Известно, что экспорт информационных и коммуникационных технологий падал шесть месяцев подряд. В декабре 2018 года экспорт ИКТ сократился в ноябре 2018 года на 1,7%, в декабре 2018 года — на 10,1%, в январе 2019 года — на 18,4%, в феврале — на 19,2%, в марте — на 16,3%.

Экспорт полупроводников сократился на 13,3%, до $8,58 млрд, жидкокристаллических экранов — на 16,2%, до $1,72 млрд. С другой стороны, экспорт OLED-панелей, напротив, увеличился на 8,1%, до $720 млн, электрических аккумуляторов — на 13,4%, до $640 млн, аккумуляторов для мобильных телефонов — на 43,9%, на $530 млн, периферийных устройств — на 59,4%, до $160 млн.

Известно, что экспорт в Китай сократился на 15,7%, до $7,94 млрд, в страны Европейского Союза — 3,6%, до $870 млн. С другой стороны, экспорт во Вьетнам увеличился на 14,3%, до $2,19 млрд, а в США — на 3%, до $1,56 млрд.

В апреле импорт информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) составил $9,48 млрд.