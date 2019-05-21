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Работникам радиозавода в Дагестане пообещали вернуть заработанное

Экономика

Задолженность по зарплате перед трудовым коллективом превысила 50 млн рублей

Избербаш, Дагестан, 21 мая 2019, 14:35 — REGNUM  Работа дагестанского радиозавода имени Плешакова будет возобновлена в ближайшие месяцы. Также будет закрыт вопрос задолженности по заработной плате перед коллективом, который достигает 53 млн рублей. Об этом во время встречи с и. о. главы Избербаша Магомедом Исаковым и и. о. прокурора города Муслимом Эминовым заявил управляющий завода Андрей Демерджев, сообщили ИА REGNUM 21 марта в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Напомним, на протяжении нескольких последних лет у радиозавода имени Плешакова фиксируется самый большой долг перед сотрудниками среди всей задолженности по заработной плате в Дагестане. С конца февраля 2018 года на заводе введена процедура наблюдения. Проблемы некогда одного из самых успешных предприятий в республике обсуждались в июне 2018 года на одном из совещаний при главе региона Владимире Васильеве.

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Как сообщало ИА REGNUM, руководитель субъекта тогда подчеркнул, что халатные действия дирекции нанесли ущерб трудовому коллективу завода и авторитету республики, а успешно работавшее предприятие превратилось в «черную дыру». Владимир Васильев также пообещал, что впредь люди, которые в Дагестане «загоняют коллективы в подобное состояние», будут отвечать «по всей строгости закона».

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