Работникам радиозавода в Дагестане пообещали вернуть заработанное

Избербаш, Дагестан, , 14:35 — REGNUM Работа дагестанского радиозавода имени Плешакова будет возобновлена в ближайшие месяцы. Также будет закрыт вопрос задолженности по заработной плате перед коллективом, который достигает 53 млн рублей. Об этом во время встречи с и. о. главы Избербаша Магомедом Исаковым и и. о. прокурора города Муслимом Эминовым заявил управляющий завода Андрей Демерджев, сообщили ИА REGNUM 21 марта в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Напомним, на протяжении нескольких последних лет у радиозавода имени Плешакова фиксируется самый большой долг перед сотрудниками среди всей задолженности по заработной плате в Дагестане. С конца февраля 2018 года на заводе введена процедура наблюдения. Проблемы некогда одного из самых успешных предприятий в республике обсуждались в июне 2018 года на одном из совещаний при главе региона Владимире Васильеве.

Читайте также: Власти Дагестана выясняют, как радиозавод превратился в «черную дыру»

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель субъекта тогда подчеркнул, что халатные действия дирекции нанесли ущерб трудовому коллективу завода и авторитету республики, а успешно работавшее предприятие превратилось в «черную дыру». Владимир Васильев также пообещал, что впредь люди, которые в Дагестане «загоняют коллективы в подобное состояние», будут отвечать «по всей строгости закона».