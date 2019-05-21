Екатеринбург, , 14:19 — REGNUM Первые выплаты повышенного налога на добавленную стоимость прошли без эксцессов. Об этом заявил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин корреспонденту ИА REGNUM.

Ничего экстремального, считает руководитель, не произошло.

«Если честно, такого, что прямо говорили: «Ух, мы это пережили!» — такого не было. За последнее время у нас почти не было ни комментариев, ни обращений по данному поводу. Бизнес закладывает компенсационные статьи — идёт серьёзная работа по снижению издержек», — сказал эксперт.

Сложности испытали лишь ряд компаний, ранее заключивших длительные контракты, и не ожидавшие повышения НДС.

«Конечно, есть группа компаний, которая на этот НДС серьёзно «попали» из-за перехода длительных контрактов, заключенных при одном НДС, и не имеющих возможности пересмотреть их в связи с введением новых правил. Но это эпизодические случаи», — заключил Беседин.

Напомним, с 1 января 2019 года в России поднялась ставка НДС. Теперь она составляет 20%, а не 18%, как ранее.

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