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«ЕР» предложила повысить сельхозпредприятиям выплаты за практикантов

Экономика

Объем возмещаемых сельхозпредприятиям затрат на студентов может повыситься до 70%

Воронеж, 21 мая 2019, 14:08 — REGNUM  Увеличить объем издержек сельскохозяйственных мероприятий, на которых студенты проходят производственную практику, с 30% до 70% было предложено на Форуме сельских депутатов «Единой России», который проходит 21 мая в Воронеже.

«Согласно проекту госпрограммы комплексного развития сельских территорий, сельскохозяйственные предприятия могут рассчитывать на 30-процентную компенсацию от затрат, связанных с содержанием студентов, которые проходят производственную практику. Предлагаем увеличить эту цифру до 70%. Это станет реальным стимулом для фермеров и сельхозпроизводителей финансово обеспечивать прохождение студентами производственной практики», — заявила депутат Совета народных депутатов города Боброва Воронежской области Наталья Гайворонская.

По словам депутата, предприятия тратят 30−35 тысяч рублей на одного студента. Увеличение компенсаций поможет направлять на практику больше студентов, что должно сказаться на качестве их подготовки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 21 мая в Воронеже проходит Форум сельских депутатов партии «Единая Россия», посвящённый вопросам социального развития села и проекту государственной программы «Развитие сельских территорий». В пленарном заседании планируется участие премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

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Сельское хозяйство
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