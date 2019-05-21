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В России планируют создать новые атомные электростанции малой мощности

Экономика

ВНИИАЭС и ОКБМ Африкантов договорились о сотрудничестве

Москва, 21 мая 2019, 14:08 — REGNUM  Возможность применения проекта «Виртуально-цифровая АЭС» для разработки новых атомных станций малой мощности обсудили участники совещания на площадке Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС) с участием ОКБМ Африкантов. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба «Росэнергоатома».

Совещание было посвящено сотрудничеству в разработке атомных станций малой мощности (АСММ), а также сотрудничеству в области создания инфраструктуры получения промышленного водорода на действующих атомных станциях, где есть неиспользуемый резерв мощности.

«В ближайшее время принятые решения о сотрудничестве ВНИИАЭС и ОКБМ по этим направлениям будут оформлены документами», — говорится в сообщении.

Добавим, разработка проекта «Виртуально-цифровая АЭС» принадлежит ВНИИАЭС. В свою очередь ОКБМ Африкантов является ведущим разработчиком отечественных реакторов для АСММ.

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Атомная энергетика
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