Банковский сектор Казахстана остается ослабленным — счетный комитет

Нур-Султан, , 14:30 — REGNUM Состояние банковского сектора Казахстана остается ослабленным. Об этом 21 мая заявила глава счетного комитета республики Наталья Годунова в сенате Казахстана, сообщает издание InBusiness.

По её словам, по показателю «устойчивость банков» международные рейтинги отмечали ухудшение позиций Казахстана. Годунова добавила, что всё это не позволяло обеспечить экономику республики «длинными деньгами» для реализации приоритетных проектов.

Глава счетного комитета отметила, что в последнее время отмечается оживление кредитования экономики. Однако это происходит за счет роста кредитов среди населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая заместитель председателя Национального банка республики Олег Смоляков заявил, что в республике растет закредитованность населения, а также нарушаются интересы заемщиков со стороны некоторых субъектов кредитования.

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