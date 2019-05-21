Часть Литвы отключили от постсоветской системы БРЭЛЛ

Вильнюс, , 13:58 — REGNUM Литовский оператор системы передачи электроэнергии Ligrid провёл испытания в части Литвы по работе в изолированном режиме от единой постсоветской системы БРЭЛЛ, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 21 мая.

В Litgrid поясняют, что испытания прошли 18−19 мая. Они признаны успешными. В автономном от БРЭЛЛ режиме работало несколько регионов страны, большая часть по-прежнему была завязана на БРЭЛЛ.

По запланированному сценарию, в самостоятельные энергетические «острова» были выделены Каунасская термофикационная электростанция, часть Мажейкяйской электростанции, 9-ый блок Литовской электростанции, Круонисская ГАЭС, Каунасская ГЭС, а также соединения NordBalt и LitPolLink. Основные испытания прошли с 18 мая 23.00 часов вечера (время совпадает с московским) по 19 мая 03.00 часов утра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Прибалтика до 2025 года намерена разорвать все электроэнергетические связи с Россией и Белоруссией и синхронизировать свои системы с системами континентальной Европы, покинув БРЭЛЛ. В октябре 2018 электроэнергетические операторы Прибалтики подали заявку на финансирование первого этапа работ по синхронизации электроэнергосистем в Фонд сплочения Европы CEF. Общая сумма инвестиций на первом этапе — 432 млн евро.