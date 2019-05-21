Без тушёнки на войне не обойтись: универсальный продукт

Москва, , 13:05 — REGNUM Отказ Минобороны РФ от тушёнки, как и многие проводимые в наше время в российской армии реформы, по сути, ориентированы на небольшую полупрофессиональную армию мирного времени, но не учитывают возможность тотальной войны с массовой мобилизацией, в расчёте на которую, собственно, и формировались прежние армейские стандарты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Тушёнка, портянки, кирзовые сапоги — всё это позволяло относительно недорого и быстро снабжать многомиллионную армию всем необходимым. Та же тушёнка удобна тем, что в зависимости от обстановки может пойти и как мясной элемент в суп или кашу, приготовляемые хоть в полевой кухне на роту, хоть в котелке на отделение, а может быть съедена бойцом даже холодной.

Её удобно разогревать на костре или в выхлопной трубе, если нет других источников разогрева, можно легко открыть крышкой от автомата или открывалкой для ящиков с боеприпасами, пустую банку можно приспособить под чашку, мини-печку или масляную лампу», — пояснил эксперт.

Портянки мало того, что подходят на любой размер, но ещё и очень удобны в полевых условиях, когда не до стирки и сушки белья. То, что солдаты сами готовят и обслуживают себя, конечно, отвлекает их от воинских задач, но позволяет не зависеть от набора вольнонаёмной обслуги, который может в военных условиях оказаться недешёвой.

«Возможно, в Минобороны правы, и всё это уже осталось в прошлом, тем более, что крупная война, если и случится, будет скорее быстротечным обменом ядерными ударами, чем затяжным многолетним конфликтом с массовыми армиями. Но, как показывает история, военные всегда готовятся не к той войне, с которой приходится реально иметь дело», — высказал своё мнение.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков заявил, что в рацион питания военнослужащих Российской Федерации больше не входят тушенка и «мясорастительные консервы».

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