Росприроднадзор взыскивает с 120-летнего завода Татарии 12 млн рублей

Зеленодольск, Татария, , 13:05 — REGNUM Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Татарии пытается взыскать с ПАО «Зеленодольский фанерный завод» свыше 12,3 млн рублей. Иск к производству пока не принят, дата заседания не назначена. Ранее это же ведомство взыскало с ПАО небольшую сумму ущерба, причинённого «почве в результате несанкционированного размещения отходов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В этот раз сумма претензий, выставленных зеленодольскому заводу, составляет 12 336 837,08 рубля. Подробности иска пока неизвестны, дело к производству не принято, поступило заявление 20 мая 2019 года.

В конце октября 2018 года по решению суда с завода по иску того же ведомства был взыскан вред, причинённый почве в результате несанкционированного размещения отходов. Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей. В январе 2017 года компания также была привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч 2 ст 14.1 КоАП Рф.

«Согласно материалам административного дела 24.11.2016 в 15 час. 00 мин. при проведении Управлением Росприроднадзора по РТ внеплановой выездной проверки соискателя лицензии на основании приказа от 10.11.2016 No1152 выявлено, что ПАО «ЗФЗ» осуществляет предпринимательскую деятельность без специального разрешения (лицензии), а именно: с 01.07.2016 по настоящее время обществом осуществляется предпринимательская деятельность по транспортированию отходов 4 класса (твердых бытовых/коммунальных отходов), образованных в результате хозяйственной деятельности предприятия до передачи на полигон ТБО МУП «Экоресурс», в отсутствии лицензии на осуществление деятельности по транспортированию отходов 4 класса опасности», — уточняется в материалах дела.

Тогда штраф составил 40 тыс. рублей.

По данным ЕГРЮЛ, завод был учреждён 28 июня 2002 года, уставный капитал — 67 167 500 рублей. По данным из открытых источников, среднесписочная численность работников — 530 человек.

Гендиректор — Эдуард Егоров, основной вид деятельности — производство листов для облицовки, шпона для фанеры. На официальном сайте компании уточняется, что он ведёт свою историю с 1898 года.

«Более 90% производимой фанеры экспортируется на мировой рынок. Постоянными покупателями являются страны СНГ, фирмы Англии, США, Германии, Польши, Словении, Италии, Египта, Венгрии», — отмечается на сайте.