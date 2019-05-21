Жертвами мошенничества потребительского кооператива стали 118 оренбуржцев

Оренбург, , 13:04 — REGNUM В Оренбурге выявлены факты мошеннических действий со стороны руководства потребительского кооператива. В полицию поступило 118 заявлений от граждан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По данным ведомства, в 2014—2019 годы руководство потребительского кооператива предлагало выгодные условия за членство в организации и по договорам инвестирования. В частности, обещалась высокая доходность — до 15−22% годовых.

Однако в начале апреля 2019 года выплаты по процентам компания прекратила, а вложенные деньги гражданам не были возвращены. Организация свернула свою деятельность, а ее учредители скрылись.

Жертвами мошеннических действий стали 118 оренбуржцев. Сумма предварительного ущерба составляет более 48 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в особо крупном размере».