Жириновский: Рост суммы взяток говорит о росте экономики РФ

Москва, , 13:04 — REGNUM Сумма изъятых средств в рамках борьбы с коррупцией в РФ растет, а это значит, что в экономику страны поступает большее количество денег, что говорит об ускорении экономического роста страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая, об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«У нас сумма взяток повысилась … общая сумма изъятых средств — 12 млрд рублей. До этого был рекорд 9 млрд рублей. О чем это говорит? О росте экономики», — заявил Жириновский.

По его словам, раз сумма коррупционных преступлений растет, значит в экономику вливается большее количество средств.

«Это отрицательный показатель, но косвенно он говорит о том, что вливания со стороны граждан, корпораций и различных коммерческих структур все больше и больше, поэтому и хапают все больше и больше. Я думаю, что это можно расценивать как рост экономики», — отметил Жириновский.