Порты Балтики: Калининград и Выборг теряют грузы

Санкт-Петербург, , 12:58 — REGNUM Морские порты Балтийского бассейна за январь — апрель 2019 года перевалили 85,1 млн тонн грузов, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Такие данные сегодня, 21 мая, опубликовало ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря». Отдельно в апреле рост составил всего 1%. Для сравнения, в марте объемы перевалки российских портов Балтийского моря увеличились на 10%.

Лидером по грузообороту с января по апрель и темпам роста является порт Усть-Луга в Ленинградской области. За указанный период там было обработано 35,6 млн тонн грузов, это на 8% больше, чем годом ранее. Там отмечается рост перевалки наливных грузов — нефти, нефтепродуктов, СПГ, а также навалочных грузов.

Большой порт Санкт-Петербург по-прежнему сохраняет за собой лидерство по перевалке контейнерных грузов в стране. В порту с начала года было перевалено 19,7 млн тонн грузов, прирост составил 2%. Контейнерооборот вырос на 9% до 766,7 тыс. TEUs. Также в порту города отмечается положительная динамика по перевалке наливных и насыпных грузов.

Порт Приморск, специализирующийся на перевалке нефти и нефтепродуктов нарастил грузооборот на 5% до 18,9 млн тонн. В «плюсе» также порт Высоцк, где перевалка угля выросла на 11%, а нефтепродуктов — на 4%. Важно, что в апреле президент России Владимир Путин дал старт отгрузке первой партии СПГ с завода «Криогаз-Высоцк». Таким образом, порт Высоцк в общей сложности нарастил объемы перевалки грузов с начала года на 7% до 6,7 млн тонн, из которых 49,2 тыс. тонн пришлось на СПГ с местного завода.

Отрицательная динамика отмечена в порту Выборга и Калининграде — падение объемов на 34% и 16% соответственно. При этом порту Калининграда удалось нарастить контейнерооборот на 32% до 98,7 тыс. TEUs.

Напомним, что грузооборот морских портов России за январь-апрель 2019 года составил 269,3 млн тонн, что на 2,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем перевалки наливных вырос на 8,4% до показателя 151,9 млн тонн, объём перевалки сухогрузов за январь-апрель сократился на 4,4% до 117,4 млн тонн.

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