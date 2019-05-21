Политические шаги Трампа напоминают «выход новых серий сериала»

Москва, , 12:46 — REGNUM Каждый новый политический шаг президента США Дональда Трампа все больше напоминает выход новой серии любимого сериала. С нетерпением все ждут нового шага, и удивляются неожиданным поворотам, несмотря на то, что у всех разные предположения относительно концовки, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

«О целях американского правительства можно говорит смело — всемирный контроль. В попытках добиться своих целей ведется масштабная, но довольно низкоманевренная с политической точки зрения игра. Руководствуясь всем известным принципом «разделяй и властвуй», США работаю по нескольким фронтам.

Тут и санкции в отношении России, которые опираются лишь на то, что РФ ведет себя не так, как нравится и хочется Америке; тут и санкции в отношении Ирана, которые американская сторона пытается подкрепить давление на ЕС в попытках запретить закупки нефти. И самый обсуждаемый «фронт работ» США — американо-китайская торговая война», — отметила эксперт.

Если взглянуть комплексно, то подобные шаги напоминают блицкриг «план Барбаросса», который был построен на атаке противника комплексно, быстро и со всех сторон, пока противник не собрался с силами. Главная ли цель — Китай? В настоящий момент это один из сильнейших и главных союзников России. Своеобразный неприкрытый тыл, ведь с запада Европа ходит на поводу, с юга Иран и Сирия, Китай как раз замкнет круг.

«К чему же приведет новый виток торговой войны между США и КНР? Согласно плану молниеносной войны, нападающая сторона должна суметь победить малыми для себя потерями и быстро, поскольку долгих войн и сильных противников физически вынести не может.

Война, будь то физическая или торговая — это война и построена она по такому же принципу. Сколько бы не было разговоров о том, что Соединенные Штаты больше импортеры китайских товаров, чем экспортеры, США не готовы к длительной конфронтации», — пояснила Ланис.

После последних ограничений на вывоз в КНР американских технологий, компания Huawei потеряла поставщика на $11 млрд, когда объем всего импорта комплектующих составляет примерно $67 млрд. КНР, как одна из сильнейших экономик, не позволит себе глубокую просадку, как мы в 2013 году.

«Если от антироссийских санкций пострадали в основном Россия и третья сторона — ЕС, то от продолжительной войны с Китаем пострадает больше экономика Америки, поскольку лишится огромной части товаров, которые ранее импортировались из Поднебесной. На полноценный перенос производственных мощностей также потребуется время, причем не маленькое. А готовы ли США к продолжительной конфронтации? Очевидно, что нет», — считает эксперт.

Подробности: Торговые войны США: Huawei лишится доступа к Android

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп заявил, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает американские компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.

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