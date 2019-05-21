Более половины ипотечных кредитов в СЗФО взяли петербуржцы

Санкт-Петербург, , 12:43 — REGNUM В Северо-Западном федеральном округе продолжается рост ипотечного жилищного кредитования. В январе-марте 2019 года банки выдали жителям СЗФО 35,4 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 82,6 млрд рублей. Это на 8,8% больше (в денежном выражении), чем в первом квартале 2018 года, сообщили 21 мая ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного Главного управления Банка России.

Из общего объема выданных в СЗФО ипотечных кредитов 44 млрд рублей получили петербуржцы — это на 13,9% больше, чем в первом квартале 2018 года.

Средний размер рублевого ипотечного кредита составил в СЗФО 2,3 млн рублей, а в Санкт-Петербурге — 2,9 млн рублей (за аналогичный период 2018 года — 2,1 и 2,6 млн рублей соответственно).

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в СЗФО в марте 2019 года составила 10,39% годовых, в Санкт-Петербурге — 10,38% годовых.

Доля валютных ипотечных кредитов, по данным на 1 апреля 2019 года, в СЗФО составляет всего 0,4%, в Санкт-Петербурге — 0,7% от общего объема ипотеки.

Жители СЗФО должны банкам по ипотечным жилищным кредитам на 1 апреля текущего года 834,1 млрд рублей, из которых на жителей Северной столицы приходилось 407,9 млрд рублей. По сравнению с началом 2019 года, долги по ипотеке выросли в СЗФО на 5,9% (в Санкт-Петербурге — на 7,6%).

Доля просроченных кредитов и в СЗФО, и в Санкт-Петербурге составила всего 0,8%.

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Как сообщалось, в 2018 году жителям Санкт-Петербурга были выданы ипотечные жилищные кредиты на 200,3 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем за 2017 год.

Добавим, в России увеличился рекомендованный размер дохода семьи, достаточный для комфортного обслуживания среднего ипотечного кредита. Согласно исследованиюНационального бюро кредитных историй (НБКИ), за год этот показатель вырос на 10%.

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Самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, на начало марта был зафиксирован в Москве — 139,1 тыс. рублей. За ней идёт Московская область (103,0 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (87,7 тыс. рублей).

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