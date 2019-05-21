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В Ярославской области увеличили объем налоговых льгот в 2018 году

Экономика

В основном их получили компании, занимающиеся инвестиционными проектами

В Ярославской области увеличили объем налоговых льгот в 2018 году
Иллюстрация: Pixabay.com
Деньги

Ярославль, 21 мая 2019, 12:30 — REGNUM  В 2018 году правительство Ярославской области предоставило из регионального бюджета налоговые льготы на сумму 1 млрд 632 млн рублей. От этом рассказал на заседании комитета по бюджету Ярославской облдумы зампред правительства Илья Баланин.

Это почти на полмиллиарда больше, чем годом ранее: в 2017 году сумма налоговых льгот составила 1 млрд 178 млн рублей. Больше всего выросли льготы компаниям, которые занимаются инвестиционной деятельностью. Для них сумма поддержки выросла в 2018 году в два раза.

«Наибольшая сумма льгот приходится на организации, реализующие приоритетные инвестиционные проекты на территории Ярославской области. Сумма льгот в 2018 году составила 810 млн рублей. По сравнению с 2017 годом сумма льгот увеличилась на 414 млн рублей в основном за счет проекта по созданию «Хуадянь Тенинской ТЭЦ». В 2018 году льготой воспользовалось 18 налогоплательщиков реализующие 19 проектов на территории области», — рассказал Илья Баланин.

Несколько меньшую сумму налоговых льгот из областного бюджета получили сельхозпроизводители — для них льгота по налогу на имущество составила составила 326 млн рублей. А вот льгота по транспортному налогу для автомобилей на газомоторном топливе пока не очень востребована. Ей воспользовалась только одна организация — Мышкинский филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта» на сумму 303 тыс рублей.

Сумма налоговых льгот по транспортному налогу и налогу на имущество для религиозных организаций составила 465 тысяч рублей.

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Налоговые льготы
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