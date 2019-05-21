В сенате Казахстана обратили внимание на недофинансирование Нацгвардии

Нур-Султан, , 12:27 — REGNUM Ограниченное финансирование не позволяет своевременно обновлять и пополнять имеющуюся материально-техническую базу войск Национальной гвардии Казахстана. Об этом заявил депутат сената республики Толеубек Мукашев, сообщает 21 мая издание BNews.

Депутат выступил во время отчета правительства и счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета на 2018 год. Мукашев добавил, что проблемы с финансированием также наблюдаются в комитете по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

По его словам, недофинансирование Нацгвардии носит системный характер — в 2015 году было выделено лишь 51,8% от заявленной суммы, в 2016 году — 41,5%, в 2017 — 64,3%, в 2018 — 59%.

В ответ заместитель министра внутренних дел Казахстана Рашид Жакупов сказал, что выделяемых средств в республике не хватает не только для Нацгвардии, но и для всего министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019—2022 годах на охрану общественной безопасности и порядка из бюджета Казахстана планируется выделить 506,7 млрд тенге ($1,34 млрд по курсу на 15 мая).

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