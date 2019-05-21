Две нижегородские аптечные компании пытаются обанкротить и ликвидировать

Нижний Новгород, , 12:07 — REGNUM Московское ООО «Финтекс» пытается обанкротить сразу две аффилированные между собой компании, работающие в аптечной сфере Нижегородской области — ООО «Аптека народная» и ЗАО «Социальные аптеки Приволжья». Оба иска уже приняты к производству, заседания назначены на июнь 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Компания подала два иска к разным компаниям из Нижнего Новгорода 30 апреля 2019 года. Объём претензий к ООО «Аптека народная» составил 330 тыс. рублей. В конце марта 2019 года суд вынес судебный приказ о взыскании с должника данной суммы.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Аптека народная» учреждено 11 марта 2002 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей, основной вид деятельности — розничная торговля лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). С 29 июня 2017 года компания находится в стадии ликвидации. Собственники ООО — АО «Торговая сеть «Аптечка» и ЗАО «Социальные аптеки Приволжья». Последнее — это ответчик по второму иску ООО «Финтекс». Заседание по обоснованности банкротных претензий к ООО назначено на 28 июня 2019 года. Арбитражного управляющего предложено выбрать из Ассоциации СОАУ «Меркурий».

К ЗАО «Социальные аптеки Приволжья» по банкротному иску были предъявлены претензии на сумму 368 тыс. рублей. В начале апреля суд вынес на эту сумму судебный приказ. Обоснованность иска рассмотрят 13 июня 2019 года.

По данным ЕГРЮЛ, ЗАО учреждено 29 июня 2010 года, имеет тот же основной вид деятельности, что и «дочка». С 29 июня 2017 года компания также в стадии ликвидации. Её единственным учредителем является Наталья Козлова, которая также числится директором ЗАО «Поволжье-Пресс», специализирующегося на розничной торговле книгами в специализированных магазинах.