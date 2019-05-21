«Кировский завод» отчитался о росте выпуска тракторов

Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM Дочернее предприятие ПАО «Кировский завод» — «Петербургский тракторный завод» — в 2018 году поставил заказчикам в России и за рубежом 2375 тракторов «Кировец». Это на 18% больше, чем в 2017 году, сообщается в годовом отчете ПАО «Кировский завод».

«Общая сумма выручки составила 15,3 млрд рублей, что является одним из лучших показателей за последние 25 лет. — отмечается в документе. — АО «Петербургский тракторный завод» по итогам 2018 года занимает 64% российского рынка сельскохозяйственных тракторов мощностью от 250 л.с. и 55% рынка Казахстана».

В настоящее время завод серийно производит 26 видов сельскохозяйственных и промышленных тракторов мощностью от 240 л.с. до 430 л.с.

Трактора «Кировец» различных марок в 2018 году экспортировались в Казахстан, Белоруссию, Молдавию, Узбекистан, Чехию, Польшу, Венгрию и другие страны.

Как отмечают на «Кировском заводе», продукция АО «Петербургский тракторный завод» отличается адаптированностью к российским условиям эксплуатации и наилучшей стоимостью владения в своем сегменте.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге составил 105,0% к уровню 2017 года, позволив городской промышленности выйти на докризисный уровень.