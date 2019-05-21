В Москве открылся финал Кубка по менеджменту «Управляй!»

Москва, , 11:58 — REGNUM В Москве прошло торжественное открытие очного финала молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!» — одного из ведущих проектов платформы «Россия — страна возможностей», созданную по инициативе президента России Владимира Путина.

Участники финала прошли серьезный отбор, став лучшими среди 30 217 студентов, подавших заявки на участие в Кубке. Преодолев отборочный онлайн-этап, они проявили свои яркие лидерские качества и управленческие компетенции в очных полуфиналах под пристальным вниманием экспертов-представителей работодателей.

Всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!» проводится в формате бизнес-игры. Кубок стартовал в 2017 году.

Желающим принять участие в кубке необходимо было зарегистрироваться на сайте проекта, собрать команду и вместе начать управлять виртуальной компанией. Принять участие в кубке могли студенты и выпускники любого российского вуза и учреждения среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет.

В рамках соревнования участники выполняют максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимают стратегические решения.

В 2018—2019 годах официальному старту кубка предшествовал масштабный подготовительный этап — информационно-тренировочные мероприятия, которые проходили в каждом из восьми федеральных округов с 16 октября по 27 ноября 2018 года. Официальный прием заявок для участия в кубке стартовал 12 декабря. Регистрация проходила по 15 марта 2019 года для регионов России и по 21 марта — для Москвы и Санкт-Петербурга. Всего на кубок было зарегистрировано 30 217 человек.

Отборочные онлайн-этапы проходили с 5 по 18 марта для первого потока (регионов) и с 22 марта по 2 апреля для Москвы и Санкт-Петербурга. В рамках этого этапа команды соревнуются в управлении виртуальной компанией. Результаты и компетенции участников оцениваются компьютерной моделью.

Очные региональные полуфиналы проходили с 27 марта по 16 мая 2019 года в 15 городах во всех 8 федеральных округах и 2 городах федерального значения — Москва и Санкт-Петербург. В полуфинальных мероприятиях принял участие 841 конкурсант.

Финал кубка проходит в Москве с 21 по 23 мая 2019 года. Участники — 150 конкурсантов из 45 регионов России и 67 вузов/филиалов. Планируется, что победителями кубка станут 10 человек.

Среди призов, которые в этом году разыгрывают организаторы конкурса — 10 грантов по 500 тысяч рублей на обучение в любом вузе страны, недельная стажировка в российской компании в Гонконге и др. Лучшие участники смогут войти в национальную сборную и представить страну в национальном финале мирового чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Managment Challenge.

В 2017—2018 годах заявки на участие в конкурсе подали 16 500 человек. По итогам отборочного онлайн-этапа в очные полуфиналы вышли 822 человека. Всего было проведено 18 очных полуфиналов в 10 соревновательных округах по всей стране. В финал вышли 160 студентов из 46 регионов РФ.

Победителями кубка стали 10 студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Карелия и Татарстан, Московской, Нижегородской и Челябинской областей. Все они получили образовательные гранты. Большинство из них уже поступили в магистратуры и трудоустроились. Победители, занявшие первые пять мест, стали командой «Управляй!» и состязались в Национальном финале чемпионата Global Management Challenge за право участия во Мировом финале от имени России.