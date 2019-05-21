Вторник, 21 Мая 2019 года
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Более 600 километров газопроводов в Якутии признаны бесхозяйными

Экономика

На приведение системы газоснабжения Якутска в порядок требуется около миллиарда рублей

Якутск, 21 мая 2019, 11:52 — REGNUM  Из общей протяжённости газопроводов (4503,3 км), эксплуатируемых компанией «Сахатранснефтегаз» на территории Якутии, 613 км газопроводов признаны бесхозяйными и 533 км сетей — условно-бесхозяйными. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба предприятия.

Обеспокоенность специалистов вызывает проблема изношенности газовых сетей в Якутске. Сегодня уровень износа не превышает 8%, однако по газопроводам осуществляется передача газа под давлением и именно они являются главными артериями системы газоснабжения города.

«Для того чтобы провести работы по полной замене устаревших газопроводов только высокого давления расположенных только на территории г. Якутска требуется около миллиарда рублей», — пояснили в пресс-службе АО «Сахатранснефтегаз».

Также в компании отметили необходимость проведения оптимизации газовых сетей с целью выноса газовых магистралей из центра города и последующим переводом многоквартирных жилых домов на пищеприготовление от электрических плит.

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