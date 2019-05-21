Дорожная инспекция ОНФ поставила дорогам Великого Новгорода три с минусом

Великий Новгород, , 11:45 — REGNUM Изношенная дорожная сеть Великого Новгорода произвела «не самое лучшее впечатление» на участников проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», которые проинспектировали дороги города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ), эксперты ОНФ поставили дорогам города «тройку с минусом».

«Властям стоит уделить повышенное внимание вопросам безопасности, а именно пешеходным переходам. Пока идеальные переходы можно встретить разве что около мэрии и управления МВД. Поэтому за безопасность город получает у нас «двойку», а в целом за дороги — «тройку с минусом», — прокомментировал координатор проекта, депутат Госдумы РФ Александр Васильев.

Почти на каждой улице Великого Новгорода общественные инспекторы увидели разные дефекты — трещины, разрушения покрытия, переходящие в ямы.

«Такая картина даже в центре города. На улицах пыльно и очень мало разметки, причем её нет на многих пешеходных переходах. А ведь почти 70% ДТП, связанных с дорожным покрытием, случаются именно из-за плохой разметки. Например, на улице Кочетова нерегулируемый пешеходный переход ведёт через четыре полосы движения. На нём нет разметки, освещения и «островка безопасности». Здесь строится новый микрорайон, а рядом находится школа», — сообщили в ОНФ по итогам инспекции.

Серьёзные проблемы увидели участники проекта и с дорогами, которые находятся на гарантии после ремонта. По данным мэрии Великого Новгорода, на улицах Связи и Зелинского все выявленные дефекты были устранены ещё в 2017 году, но инспекторы ОНФ обнаружили там разрушения верхнего слоя покрытия. Дефекты обнаружились и на других гарантийных объектах — например, на улицах Пестовской и Великой. Инспекторы ОНФ настаивают, что по всем проблемным объектам нужно составить ведомость дефектов и заставить подрядные организации устранить все недостатки по гарантии.

Напомним, в рамках национального проекта Новгородская область получит в 2019 году 1,5 млрд рублей на ремонт дорог, из них 450 млн рублей направят на дороги Великого Новгорода — на эти средства планируется отремонтировать 63 дороги. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин ранее обещал, что ежегодно Великий Новгород будет получать на ремонт дорог по 450 млн рублей.

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