Транзит власти в Казахстане не влияет на партнёрство со Средним Уралом

Екатеринбург, , 11:49 — REGNUM Экономическое взаимодействие Среднего Урала с Казахстаном не изменилось, невзирая на проходящий в республике «транзит власти» и грядущие президентские выборы. Об этом заявил уполномоченный торгового представительства Казахстана в Свердловской области Александр Цыганков корреспонденту ИА REGNUM.

Торговый представитель подчеркнул, что партнёрские отношения остались на прежнем достойном уровне.

«Как сказал Нурсултан Абишевич, у нас есть один президент, и мы все будем работать вместе с ним и оказывать ему всестороннюю поддержку. Так называемый транзит власти чётко просвечивается, и никаких предпосылок для перемен не предвидится. Наши компании в России, в Свердловской области, чувствуют себя абсолютно в том же режиме, в каком и продолжалась работа», — сказал Цыганков.

Напомним, досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня 2019 года. Предвыборная агитация кандидатов началась 11 мая 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Предприятия Среднего Урала ждут снятия ограничений для работы в Казахстане