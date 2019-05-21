Авиарейсы из Москвы в Южно-Сахалинск начали отправляться два раза в сутки

Южно-Сахалинск, Москва, , 11:44 — REGNUM Проблема нехватки авиабилетов на маршрут Южно-Сахалинск — Москва — Южно-Сахалинск решается тем, что рейсы по данному маршруту начнут осуществляться два раза в сутки, 21 мая сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

Ситуация дефицита авиабилетов на авиарейс Южно-Сахалинск — Москва — Южно-Сахалинск возникает в летний период, в связи с чем возникают очередь и ощущается нехватка дешевых билетов. Согласно плану, разработанному специалистами правительства Сахалинской области, новый график полетов по данному, очень востребованному маршруту, должен был вступить в силу 20 мая, но впоследствии начало перенесли на один день, в связи с чем рейсы начнутся 21 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начавшаяся на Сахалине продажа льготных авиабилетов в течение первых суток принесла массу затруднений и привела к возникновению огромных очередей. Желающие приобрести билеты вынуждены ночевать в автомобилях возле кассы Аэрофлота.

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