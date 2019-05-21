В нижегородском селе построят новый дом культуры

Лысково, Нижегородская область, , 11:38 — REGNUM Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Лысковского района Нижегородской области объявил тендер на выбор подрядчика для строительства сельского дома культуры. Стоимость лота — более 57 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Объект планируется построить в селе Валки Лысковского района, вместимость нового клуба — 180 человек. Начальная цена тендера — 57 014 653 рубля, средства задействуют из районного бюджета. Исполнителя выберут 10 июня 2019 года, а работу должны выполнить до 13 декабря 2019 года.

Постановлением администрации района отделу был выделен земельный участок площадью 9 тыс. кв. м на улице Победы, 34. Перед этим было прекращено право бессрочного (постоянного) пользования на надел муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга с межпоселенческим объединением культурно-досуговых учреждений».

«Проект предусматривает возведение одноэтажного здания сельского дома культуры, — уточняется в проектной документации. — Вместимость вновь строящегося дома культуры составляет 180 мест и рассчитана для приобщения жителей сельского поселения к культурным ценностям. На первом этаже расположены: фойе, гардероб на 246 мест, 3 кружковые, коридоры, мужская и женская гримерные, 3 душевых, 2 туалета, сцена, зрительный зал на 179 мест, кладовая (стульев для зрит. зала)».

Кроме того, в здании будет ещё ряд вспомогательных помещений. Общая площадь объекта — 726,9 кв.м.