Во Владивостоке появился новый оператор контейнерных ж/д перевозок

Владивосток, , 11:35 — REGNUM Инвестиционный проект стоимостью 500 млн рублей реализует резидент свободного порта Владивосток (СПВ) — компания «Парадигма», сообщает 21 мая пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока.

Компания приобрела 100 железнодорожных платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров, в дальнейшем парк будет увеличен до 200 единиц. Подвижной состав приписан к станциям Владивостокского железнодорожного узла.

«Мы планируем занять долю, составляющую около 15% рынка предоставления крупнотоннажных железнодорожных платформ для контейнерных перевозок по основному маршруту Владивосток-Москва», — сообщил директор компании Пётр Возный.

Отмечается, что к настоящему времени количество резидентов свободного порта Владивосток достигло 1223. Общая сумма заявленных к реализации проектов превышает 625,5 млрд рублей. Предполагается, что их завершение позволит создать в Приморье 63 тысяч рабочих мест.

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