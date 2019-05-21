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Во Владивостоке появился новый оператор контейнерных ж/д перевозок

Экономика

Резидент СПВ приобрёл 100 железнодорожных платформ

Владивосток, 21 мая 2019, 11:35 — REGNUM  Инвестиционный проект стоимостью 500 млн рублей реализует резидент свободного порта Владивосток (СПВ) — компания «Парадигма», сообщает 21 мая пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока.

Компания приобрела 100 железнодорожных платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров, в дальнейшем парк будет увеличен до 200 единиц. Подвижной состав приписан к станциям Владивостокского железнодорожного узла.

«Мы планируем занять долю, составляющую около 15% рынка предоставления крупнотоннажных железнодорожных платформ для контейнерных перевозок по основному маршруту Владивосток-Москва», — сообщил директор компании Пётр Возный.

Отмечается, что к настоящему времени количество резидентов свободного порта Владивосток достигло 1223. Общая сумма заявленных к реализации проектов превышает 625,5 млрд рублей. Предполагается, что их завершение позволит создать в Приморье 63 тысяч рабочих мест.

Ранее в Минвостокразвития России сообщили о запуске в приморском Артёме сборочного производства коммунальной спецтехники.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приморье запустили сборочное производство коммунальной спецтехники

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Железнодорожные перевозки
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