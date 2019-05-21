Калужский губернатор предложил поощрять чиновников, пополняющих казну

Калуга, , 11:23 — REGNUM Поощрять чиновников, принимающих активные меры по увеличению финансовых поступлений в местные бюджеты, предложил 20 мая на заседании кабинета министров региона губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Нам необходимо увеличить премиальную часть для тех муниципальных образований, которые смогут за счет собственных поступлений увеличить налоговую базу. При чем, не за счет дотаций, перераспределений и безвозмездных перечислений, а именно за счет собственных поступлений. Эту работу и тех, кто непосредственно в ней участвует, надо поощрять», — подчеркнул Анатолий Артамонов.

Согласно докладу министра финансов калужского региона Валентины Авдеевой, доходы областной казны за три месяца 2019 года составили 13,8 млрд рублей, что на 15,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Расходы достигли 10,6 млрд рублей. На финансирование социальной сферы потрачено более 67% всех средств, или 7,1 млрд рублей. В целом удельный вес программных расходов составил 97,5%. За счет средств регионального бюджета финансировалось 26 государственных областных и девять ведомственных целевых программ.

«В этом году в составе государственных областных программ реализуются региональные проекты, являющиеся составляющими национальных проектов. По состоянию на 17 мая 2019 года на эти цели направлен 1 миллиард 129 миллионов рублей. Профицит бюджета составил порядка 2,4 миллиарда рублей», — заявила на заседании регионального правительства глава областного финансового ведомства.