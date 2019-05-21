На 20% вырос спрос на новостройки в Москве

Москва, , 11:17 — REGNUM В Москве за январь-апрель 2019 года заключено 27,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), что на 20% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили в столичном Управлении Росреестра.

В апреле в столице было заключено 7,5 тыс. ДДУ на жилье в новостройках, что на 23% больше, чем за апрель 2018 года.

Также за четыре месяца на 50% (более чем 50 тыс.) выросло количество сделок на рынке вторичного жилья Москвы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на 20% увеличился спрос на регистрацию недвижимости по экстерриториальному принципу.

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