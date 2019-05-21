СМИ: производство Су-34 переносят — из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре

Новосибирск, , 10:46 — REGNUM Сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники сообщили о том, что производство Су-34 из Новосибирска будет перенесено в Комсомольск-на-Амуре, а самому новосибирскому авиазаводу имени Чкалова предстоит пережить оптимизацию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Истребители-бомбардировщики Су-34 перестают выпускать на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова, — сообщили «Тайге.инфо» два сотрудника предприятия. — Производство переносят на авиационный завод имени Гагарина в Комсомольск-на-Амуре, который также входит в корпорацию «Сухой».

Издание отмечает, что на предприятии остается выпуск отсеков фюзеляжа и части оперения гражданских лайнеров Sukhoi Superjet 100.

По данным источника «РБК Новосибирск», об «оптимизации» рабочие и инженеры были предупреждены ещё в 2018 году.

«Говорили, что работы стало меньше, были предложения о значительно менее оплачиваемых должностях. Ценным работникам предлагали переезд в Комсомольск-на-Амуре. Надо было уволиться здесь, за свой счёт переехать туда, и там нас бы взяли на работу», — отмечает издание, подчёркивая, что на заводе Чкалова сворачивается оборонное производство.

Речь, по данным источника «РБК Новосибирск», о сокращении около 700 сотрудников завода в Новосибирске. Но как сообщил СМИ председатель профкома завода Виктор Райм, никто истинной ситуации с переносом производства не знает, кроме директора и двух его заместителей.

«Сегодня на завод имени Чкалова приезжает большая делегация во главе с Анатолием Сердюковым (экс-министр обороны России и глава совета директоров «Объединенной авиастроительной корпорации»), которая будет обсуждать перспективы развития завода. В ходе совещания будут известны какие-то предварительные итоги: действительно ли будет перенос производства Су-34 на комсомольскую площадку или это произойдет в отдалённой перспективе. Вот как раз эти люди: представители Ростеха, ОАК и компании «Сухой» будут принимать решение», — заявл Райм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года был назначен новый директор Новосибирского авиационного завода имени Чкалова — Сергей Панасенко.

Отметим, что НАЗ им. В. П. Чкалова считается одним из крупнейших авиастроительных предприятий России. В 2013 году предприятие вошло в состав холдинговой компании «Сухой» в качестве филиала компании и получило название — Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова. С начала девяностых годов предприятие изготавливает многофункциональный истребитель Су-34, а с 2003 года завод в составе холдинга «Сухой» совместно с российскими и зарубежными партнёрами начал работу над проектом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

Ранее сообщалось, что НАЗ им. В. П. Чкалова обеспечен государственным оборонным заказом до 2020 года.

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