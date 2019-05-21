Пропускную способность железной дороги Кызыл – Курагино хотят увеличить

Кызыл, , 10:44 — REGNUM Минэкономразвития РФ предлагает увеличить вдвое пропускную способность железной дороги Кызыл — Курагино. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 мая в правительстве Тувы. Эта железная дорога ещё не построена, однако перспективы её появления широко обсуждаются как на региональном, так и на федеральном уровне.

В очередной раз обсудили строительство железной дороги на совещании в Туве 20 мая, которое провёл глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Власти Тувы уточняют, что до совещания проект обсуждался на стратегической сессии с участием представителей ведомств и инвестиционных компаний. По словам замминистра экономического развития Михаила Расстригина, в ходе обсуждения участники пришли к выводу о необходимости внесения корректив в проектные параметры тувинской железной дороги. В частности, планируемую пропускную способность в 15 млн тонн предлагают увеличить до более 27 млн тонн в год, то есть почти вдвое.

«Это связано с тем, что реальный спрос на тувинский уголь сегодня и в среднесрочной перспективе оценивается на уровне не менее 50 млн тонн в год», — объяснили в правительстве республики.

Также поднимался вопрос о включении в существующий проект возможности организации пассажирских перевозок. Однако, согласно выводам экспертов, это потребует значительного увеличения стоимости проекта и замедлит темпы реализации инвестиционных проектов — один пассажирский поезд потребует исключения из сетки движения 3−4 грузовых.

Расстригин отметил, что замедлить реализацию проекта Кызыл — Курагино также может истечение срока действия лицензии на строительство железной дороги. Получение новой лицензии может занять до года времени. Поэтому в итоговом обращении к премьер-министру России Дмитрию Медведеву по плану ускоренного социально-экономического развития Тувы необходимо указать эту проблему и пути её решения, считают чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, железнодорожного сообщения в Туве пока нет. Однако именно с его появлением тувинские чиновники связывают дальнейшее развитие республики. Строительство железной дороги Кызыл (Тува) — Курагино (Красноярский край) планируют начать в 2019 году. Генподрядчик — ОАО «Российские железные дороги». Предварительный размер инвестиций в проект составляет около 130 млрд рублей. Протяженность линии — более 400 км.

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