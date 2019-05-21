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Минпромторг готовит распределение субсидий в промышленности

Экономика

Выплаты уже проводились в 2016-2018 годах

Москва, 21 мая 2019, 10:44 — REGNUM  Субсидирование Минпромторгом РФ пилотных партий средств производства в 2019 году продолжится. Первый отбор на право получения субсидии начнется в середине июня, говорится в сообщении министерства.

Выплаты уже проводились в 2016—2018 годах. В текущем году сообщение о проведении отбора будет опубликовано за пять дней до начала его проведения, пояснил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Субсидирование способствует выведению пилотных партий оборудования на рынок в условиях отсутствия референций и опыта эксплуатации инновационных образцов продукции. Производителям компенсируют до половины средств, затраченных на оплату сырья, материалов и комплектующих. Также компенсируется оплата труда персонала, инженерных работ и иные расходы. Цена закупки для потребителей будет на 15−50% ниже рыночной стоимости оборудования.

Субсидии предназначены для оборудования, производимого в тяжелом, нефтегазовом, энергетическом машиностроении, станкоинструментальной промышленности, пищевом и строительно-дорожном машиностроении. Распределение субсидий оговорено в постановлении правительства от 25 мая 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство «Газпромбанка» планирует создать в России современный машиностроительный комплекс. По замыслу, он должен обеспечить горнодобывающую и металлургическую отрасли качественной техникой.

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