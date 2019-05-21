В Москве создадут автоматизированную систему учета строительного мусора

Москва, , 10:16 — REGNUM В Москве в ближайшие два года появится система видеофиксации и учета объемов строительных отходов стоимостью 250 млн рублей, соответствующий документ опубликован на сайте государственных закупок.

Отмечается, что видеокамеры на строительных площадках будут фиксировать объемы отходов, а также номера транспортных средств, которые их вывозят. На машинах также будут установлены датчики спутниковой системы ГЛОНАСС.

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Заказчиком выступает столичный департамент информационных технологий. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 июня 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в департаменте строительства Москвы заявили, что мусор со строек, особенно в тех местах, где сносятся дома по программе реновации, будут направлять на вторичную переработку. Фактический объем строительных отходов от снесенных домов по реновации оставит 10−15 млн тонн.

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