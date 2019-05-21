Вторник, 21 Мая 2019 года
10:04:43 МСК

Казахстан нашел инвесторов для реконструкции аэропорта в Актюбинске

Экономика

В рамках соглашения планируется модернизировать взлетно-посадочную полосу и построить новый терминал

Нур-Султан, 21 мая 2019, 10:04 — REGNUM  Инфраструктурная корпорация AEON планирует инвестировать $50 млн в реконструкцию международного аэропорта Актюбинска. Об этом заявил глава компании Роман Троценко, сообщает издание «Коммерсант».

Инвестиционная группа AEON подписала меморандум о комплексной реконструкции аэропорта Актюбинска с национальной компанией Kazakh Invest. В рамках соглашения планируется модернизировать взлетно-посадочную полосу и построить новый терминал.

Торценко добавил, что корпорация готова привлечь инвестиции в развитие аэропорта в Нур-Султане, а также в проекты в горнодобывающем и транспортном секторах экономики Казахстана.

Отметим, международный аэропорт Актюбинска принадлежит акимату (администрации) региона. В 2016 году активы аэропорта были включены в программу приватизации. Его пропускная способность составляет до 500 пассажиров в час. Пассажиропоток аэропорта по итогам 2018 года составил 411,2 тыс. человек.

Читайте также: Казахстан нашел инвесторов для строительства аэропорта в Туркестане

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить