Казахстан нашел инвесторов для реконструкции аэропорта в Актюбинске

Нур-Султан, , 10:04 — REGNUM Инфраструктурная корпорация AEON планирует инвестировать $50 млн в реконструкцию международного аэропорта Актюбинска. Об этом заявил глава компании Роман Троценко, сообщает издание «Коммерсант».

Инвестиционная группа AEON подписала меморандум о комплексной реконструкции аэропорта Актюбинска с национальной компанией Kazakh Invest. В рамках соглашения планируется модернизировать взлетно-посадочную полосу и построить новый терминал.

Торценко добавил, что корпорация готова привлечь инвестиции в развитие аэропорта в Нур-Султане, а также в проекты в горнодобывающем и транспортном секторах экономики Казахстана.

Отметим, международный аэропорт Актюбинска принадлежит акимату (администрации) региона. В 2016 году активы аэропорта были включены в программу приватизации. Его пропускная способность составляет до 500 пассажиров в час. Пассажиропоток аэропорта по итогам 2018 года составил 411,2 тыс. человек.

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